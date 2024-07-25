محافظ المنيا للسائقين: الاستغلال مرفوض والمواطن شريك في الرقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بمتابعة مواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف في جميع مراكز ومدن المحافظة. شدد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير، مؤكدًا أن استغلال المواطنين مرفوض وأن المواطن شريك في الرقابة.

أكد المحافظ على أهمية وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والذي يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لضمان عدم قيام السائقين بزيادة تعريفة الركوب بشكل منفرد أو تقسيم خطوط السير واستغلال الركاب.

وجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة والمتابعة على محطات الوقود للتأكد من وصول الحصص كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية.

يتابع المحافظ من داخل مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالة مواقف السيارات ومحطات الوقود في مختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.