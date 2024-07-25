ياسمين عز ترد على هجوم السوشيال ضد لاعبي منتخب مصر للقوس والسهم في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، الهجوم على لاعبي منتخب مصر لرياضة القوس والسهم، جنى علي ويوسف طلبة، اللذين شاركا في تصفيات أولمبياد باريس 2024 وحققا مراكز متأخرة.

أثارت مشاركة جنى ويوسف في التصفيات موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت جنى المركز الـ63 من أصل 64 متسابق، بينما جاء يوسف في المركز الـ62.

خلال برنامجها "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر"، انتقدت ياسمين عز بشدة الهجمة الشرسة على اللاعبين الشابين، مؤكدة أن السوشيال ميديا كانت قاسية عليهما بشكل مبالغ فيه.

وصفت ياسمين اللاعبين بأنهما "أطفال بس طوال" ولسا في بداية مشوارهم، ودعتهما إلى عدم الالتفات إلى الانتقادات السلبية.

وجهت ياسمين رسالة قوية للاعبين، حثتهما فيها على عدم الاكتراث بتعليقات المتنمرين، مشيرة إلى أن نجوم كبار مثل محمد صلاح لم يصلوا إلى مكانتهم بين عشية وضحاها، وأضافت في سخرية: "بدل ما بتنتقد في الأبطال إدي لمراتك فلوس عشان تعملك بروتين".

لم تتوقف ياسمين عند هذا الحد، بل وجهت تهديدًا صريحًا للمتنمرين، حيث أكدت أنها ستقوم ببث أي تعليق سلبي موجّه لجنى ويوسف على الهواء مباشرة، وستكشف عن هوية صاحبه، "أيها المتنمر.. لو لقيت حد كاتب بوست بيشتم فيه جنى ويوسف هذيعه على الهواء، وأقول اسمه وأخلى الناس ترد عليه".