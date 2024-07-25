نائب محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق بمخزن بطريق القطامية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

تابع أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة من الجهات التنفيذية والمعنية للسيطرة على الحريق الذي اندلع بمخزن سيراميك بطريق القطامية وعلى الفور أنتقلت سيارات الأطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمخزن سيراميك بطريقة القطامية بجوار طريق العين السخنة وتم السيطرة عليه وجاري عملية التبريد دون وقوع أي إصابات.

وتوجه على الفور "منصور"، برفقة مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وقيادات القسم، والدفاع المدني والمرافق للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كافة الآثار الناجمة عنه وتقديم المساعدات الطارئة.

كما تمركزت سيارات الإسعاف بمحيط الحريق، فيما تمكنت رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط المبنى وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها إمع فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وإخماده وجاري اعمال التبريد.