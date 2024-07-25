لمراقبة الالتزام بالتعريفة.. محافظ سوهاج يتفقد محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عددًا من محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة. واطلع على مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة مصر للبترول بشارع "أسيوط سوهاج" بحي شرق، ثم تفقد موقف طهطا وطما والمراغة بمنطقة سيتي، واختتم جولته بتفقد موقف قنا، ونجع حمادي، والبحر الأحمر بمنطقة الحويتي بحي غرب.

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بعدد من السائقين والركاب المترددين على المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة أو استغلال المواطنين. كما وجه بالمتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمخابز، والتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور والمواقف والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف ومحطات الوقود والمخابز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة. كما شدد على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير والتعريفة الجديدة المقررة.