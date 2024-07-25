"حزب الله": نفذنا هجوما جويا على مربض مدفعية في "نافيه زيف" واستهدفا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم الخميس 25-07-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 25-07-2024، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 مستهدفة نقاط تموضع واستقرار ضباطه وجنوده واصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
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