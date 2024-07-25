"حزب الله": نفذنا هجوما جويا على مربض مدفعية في "نافيه زيف" واستهدفا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم الخميس 25-07-2024، موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين شن مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏يوم الخميس 25-07-2024، ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 مستهدفة نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده واصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".‏