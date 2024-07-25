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درغام وكتيلي بحثا العلاقات السياسية العامة مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي سفير المملكة العربية في لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة، وتناول البحث الشؤون السياسية العامة والعلاقات السعودية- اللبنانية ورؤية المملكة للشراكات الاستراتيجية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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