درغام وكتيلي بحثا العلاقات السياسية العامة مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة، وتناول البحث الشؤون السياسية العامة والعلاقات السعودية- اللبنانية ورؤية المملكة للشراكات الاستراتيجية.

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