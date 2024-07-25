خارجية الجزائر تستنكر اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية في إطار سيادة مغربية

اشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الى إن الجزائر "تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية".

ولفتت الخارجية الحزائرية الى ان "الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".