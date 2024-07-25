اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيؤكد للرئيس الاميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار بغزة لا يلزم إسرائيل على الجبهة الشمالية.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" الى ان نتانياهو سيبحث مع بايدن الليلة التطورات على الجبهة الشمالية وجهود التوصل إلى تسوية. وذكرت بان نتانياهو سيبحث مع بايدن مسألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وقضية إمداد إسرائيل بالسلاح.
واوضحت الصحيفة الاسرائيلية بان نتانياهو سيطلب من بايدن وقف العمل بشكل دفاعي فقط مع الحوثيين، واتخاذ خطوات لردعهم.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: نتانياهو سيؤكد لبايدن أن وقف إطلاق النار بغزة لا يلزم إسرائيل على الجبهة الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.