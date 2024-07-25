توقيف خلية في بلجيكا خططت لاعتداء إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - أوقف سبعة أشخاص، اليوم الخميس، في بلجيكا للاشتباه بإعدادهم لهجوم "إرهابي"، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية، مشيرة إلى تنفيذ 14 عملية دهم في أنحاء بلجيكا.

وقالت النيابة العامة، في بيان "جميع الذين قبض عليهم يشتبه في مشاركتهم في نشاطات مجموعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحضير لهجوم إرهابي".

وقال أرنو دوترومون الناطق باسم النيابة العامة "ليس لدينا أي تفاصيل في الوقت الحاضر حول المواقع أو الأهداف، لكن ما عثر عليه يحملنا على الاعتقاد بأنه كان يجري الإعداد لاعتداء".

ونفّذت الشرطة البلجيكية 14 عملية دهم، صباح الخميس، خصوصا في مناطق لييج (شرق) وأنتويرب (شمال) وغنت وسان جوس وكورتريك ومنين، بناء على طلب قاض في مكافحة الإرهاب من أنتويرب (شمال)، وفقا للنيابة العامة الفدرالية.

تعرضت بلجيكا في العام 2016 لهجومَين انتحاريَين في مطارها وفي شبكة المترو أسفرا عن مقتل 32 شخصا وإصابة المئات، ونفذتهما الخلية الإرهابية المسؤولة عن هجمات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا التي خلّفت 130 قتيلا.

وفي أكتوبر 2023، أطلق رجل متطرف النار على رجلين من السويد قدما لتشجيع فريقهما الوطني ضد بلجيكا، وأرداهما في أحد شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل.