احتفال بتأسيس جيش التحرير الصيني في سفارة بكين بالرياض

أقامت السفارة الصينية لدى السعودية مؤخراً احتفالاً بمناسبة الذكرى 97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وشرف الحضور اللواء هزاع بن نايف المطيري واللواء ناصر حماد السبيعي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة العسكريين السعوديين، إلى جانب وجود نخبة من رجال الدولة ورجال الأعمال والإعلام ومشاهير مواقع التواصل.

ورحب تشو تجي، الملحق العسكري الصيني بالحضور، قائلاً: أود أن أرحب بكم نيابة عن سعادة السفير تشانغ هوا، وأعبر عن امتناني العميق لتعاونكم وصداقتكم على مر السنين.

وأردف: الصين تقدر الصداقة مع الشعب السعودي وتظل وفية لأصدقائها في الأوقات الصعبة. وفي إبريل من العام الماضي، اعيد أكثر من 1100 مواطن صيني من الحرب والخطر بمساعدة قوية من المملكة العربية السعودية وعادوا إلى وطنهم وعائلاتهم. وأود أن أعرب مرة أخرى عن شكري العميق لقادة وحكومة وجيش وقوات الأمن وشعب المملكة العربية السعودية. كما أود أن أعرب عن شكري الخاص لأصدقائي من وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الزملاء من مكاتب الملحقيات العسكرية في المملكة العربية السعودية واليمن على صداقتهم ودعمهم ومساعدتهم. وقد ساهم العمل الجماعي وبعثة ضباط الدفاع السعودية في مواصلة تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين الدول في المستقبل.