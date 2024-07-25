إنهاء حياة ضابط إسرائيلي في سلاح المدرعات بمعارك جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل عبرية، مقتل الرقيب نوعام دويك 19 عاما من كريات موتسكين، وهو مقاتل في سلاح المدرعات في الكتيبة التاسعة تشكيل "أعقاب الفولاذ" (401)، سقط في معركة في جنوب قطاع غزة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جندي في سلاح المدرعات وإصابة جنديين آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة

نوعام دويك

هجومًا جويًا عنيفًا بمسيرات حزب الله على الجليل الغربي

في وقت سابق، نفذ حزب الله هجوما جويا بالمسيرات على مستوطنات الجليل الغربي، وذلك في منطقة عرب العرامشة، أدميت ، ايلون، جورن، جورنوت هجاليل، حنيتا، ياعره، مانوت، نافيه زيف، عبدون.

وأعلنت وسائل عبرية أن صفارات الإنذار دوت من جديد في مستوطنات عدة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.



