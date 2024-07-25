«نتنياهو» يعظ الغضب الشعبى يحرق حكومات الغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أثار خطاب رئيس وزراء الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو فى الكونجرس الأمريكى، أمس، والذى استمر لنحو ساعة تخللها ٨٢ دقيقة «تصفيقاً»، انقسامات عميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقاطع عدد منهم الخطاب كخطوة اعتراضية على عدم وقف إطلاق النار وعدم إنجاز صفقة تحرير الرهائن، كما قوبل داخل القاعة بالاستهجان ورفع لافتات ضده.

وغازل «نتنياهو» الرئيس السابق دونالد ترامب وشكر الرئيس جو بايدن على استحياء وحمل رسائل ضمنية بأن السلاح الأمريكى الذى ضرب به غزة لم يكن كافيا ويسعى للمزيد.

وحظى الخطاب بانتقادات واسعة واجتاحت المظاهرات العارمة مدن العالم تضامنا مع فلسطين وتنديدا بحرب الإبادة.

كما اتهم «نتنياهو» المتظاهرين الذين نظموا احتجاجات واسعة حول المبنى بالعمالة لحساب إيران التى حملها تبعات الحرب على غزة، مطالبا الولايات المتحدة باستمرار الحرب حماية لهم من السلاح النووى الإيرانى، ومدعيا أنه يخوض حرباً بالإنابة، فيما وصف المعارضون الخطاب بالمضلل الكاذب والأسوأ على الإطلاق.

من ناحية أخرى، شهد قطاع غزة صباحا دمويا جديدا، علا فيه صوت الدم وصرخات المستغيثين ومئات الشهداء فى شوارعها بمشاهد نزوح تخلع القلب وتتجاوز حدود العقل بإحصاء أطراف الأطفال المبتورة بعدما أحكم الإجرام الصهيونى حصاره على ما سمّاه كذبا المنطقة الآمنة فى مواصى خان يونس.



ولم يرفع السماح للجزار الصهيونى بنيامين نتنياهو بإلقاء كلمة أمام الكونجرس عنه تهمة ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة، ولم يغسل يديه مما ارتكبه من مجازر ولم تنجح المسرحية وخطاب المظلومية والأكاذيب التى رددها، وتم تكذيبها عبر تقارير دولية مهنية وكشفت تواطؤ أمريكا فى تشجيع الإبادة ضد الشعب الفلسطينى.

واعتبرت الدوائر السياسية الفلسطينية وحركات المقاومة تصفيق أعضاء الكونجرس فضيحة لحجم النفاق والمعايير المزدوجة التى تتبناها الولايات المتحدة.

ورد زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد على الخطاب بالقول: تحدث «نتنياهو» بحيادية عن فشل السابع من أكتوبر دون أدنى تحمّل للمسئولية، مضيفاً: كنا ننتظر أن يعلن عن قبوله الصفقة واستعادة الأسرى قبل مقتلهم لكنه لم يفعل.



وشدد على أنّه كان الأجدر به أن يبقى هنا ويتابع ملف الأسرى بدلًا من هذا الاستعراض.

وطالبت هيئة عائلات المختطفين التى تواصل مظاهراتها العارمة بمستعمرات الداخل الفلسطينى المحتل بعقد اجتماع عاجل مع الفريق المفاوض.