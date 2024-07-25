الجيش: توقيف 11 شخصًا في الشمال والبقاع وصيدا ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 11 شخصًا وفقًا لما يلي: توقيف المواطنَين (ا.د.) و(م.د.) في بلدة دير عمار – الشمال لإقدامهما على تهريب 28 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية".

كذلك أعلنت عن "توقيف المواطن (ا.م.) في بلدة بزال – الشمال كونه مطلوبًا لإقدامه على السرقة، وللاشتباه في إطلاقه النار ورميه رمانتين يدويتين أثناء إشكال عائلي، اضافةً الى توقيف المواطن (و.ح.) في بلدة عرسال - البقاع كونه مطلوبًا لإطلاقه النار".

وأشارت الى "توقيف 6 سوريين في مناطق اللبوة والبالع وجبولة - البقاع لحيازتهم أسلحة حربية ودخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، وتوقيف الفلسطيني (ش.ز.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا كونه مطلوبًا لإطلاقه النار".

وأكدت المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".