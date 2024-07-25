هيئة الأركان الأميركية: نبحث مع إسرائيل موضوع اليوم التالي في غزة وكيفية إجراء عملية انتقالية

أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، الى أن "نبحث مع الجانب الإسرائيلي موضوع اليوم التالي في غزة وكيفية إجراء عملية انتقالية"، الى أننا "لم نطلع بعد على تفاصيل كثيرة بشأن خطة إسرائيل لليوم التالي في غزة".

وكان اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيؤكد للرئيس الاميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار بغزة لا يلزم إسرائيل على الجبهة الشمالية".

ولفتت "يديعوت أحرونوت"، الى ان "نتانياهو سيبحث مع بايدن الليلة التطورات على الجبهة الشمالية وجهود التوصل إلى تسوية. وذكرت بان نتانياهو سيبحث مع بايدن مسألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وقضية إمداد إسرائيل بالسلاح".

واوضحت الصحيفة الاسرائيلية بان "نتانياهو سيطلب من بايدن وقف العمل بشكل دفاعي فقط مع الحوثيين، واتخاذ خطوات لردعهم".