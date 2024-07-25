بوغدانوف التقى عائلة الإمام الصدر ومقرر اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام الصدر وأخويه

القاضي الشامي حول اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي: طلبنا من بوغدانوف أن تمارس روسيا نفوذها لدى الجانب الليبي لتأمين التعاون الجدّي والصادق في قضية الإمام وأخويه

استقبل المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وفد عائلة الإمام موسى الصدر ومقرر اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام الصدر وأخويه بحضور سفير روسيا في بيروت الدكتور الكسندر روداكوف.

ولفت الشامي، الى أن "الزيارة إلى روسيا جاءت بناءً لدعوة من وزارة الخارجية الروسية توّجت اليوم في 25/7/2024 بلقاءٍ مع نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، وقد "تبين لنا خلال اللقاء أن السيد بوغدانوف مطّلع على الأوضاع في الشرق الاوسط وفي لبنان وعلى قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله ودوره وتاريخه، وكانت لديه استفسارات"، كما كانت هناك نقاشات حول بعض المواضيع المتعلّقة بقضية الإمام الصدر وأخويه".

وذكر أن "من جهتنا نحن، شدّدنا على مطلبنا بأن يمارس الإتحاد الروسي وهو دولة عظمى، نفوذه لدى الجانب الليبي، أي الحكومة الليبية والفرقاء الليبيين، من أجل الضغط عليهم لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بيننا وبينهم منذ عام 2014 ولم ينفذوا منها شيئاً، رغم كل الوعود".

وشدد على أن "المعاناة مع الجانب الليبي منذ عام 1978 ، ومنذ عام 2011 ومنذ عام 2016 أي تاريخ آخر زيارة لنا إلى ليبيا، ومنذ عام 2023 عندما بدأت الوعود الرسمية المكتوبة من وزارة العدل الليبية، ووزيرة العدل".

وأضاف "لقد أكدنا للجانب الروسي أننا نريد أن نستلم ملف التحقيقات الليبية وهذا حق لنا، وأننا نريد أن يتم تزويدنا بالمعلومات التي لدى الجانب الليبي بهذا الخصوص وهذا أيضاً حق لنا وكل ما يوصلنا إلى مكان احتجاز الإمام وأخويه".