هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتانياهو أخبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر بوجود تقدم في مفاوضات صفقة التبادل

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أخبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر بوجود تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حركة حماس. وذكرت هيئة البث الاسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة بان "هناك توقعات بحدوث تطور في مفاوضات الأسرى بعد لقاء بايدن ونتانياهو". ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان نتانياهو يريد الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الاميركي جو بايدن للتحرك في لبنان إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية.

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