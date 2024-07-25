هاريس أدانت إحراق علم أميركي خلال تظاهرة مناهضة لنتانياهو في واشنطن

دانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، "إقدام متظاهرين في واشنطن على إحراق علم أميركي خلال احتجاجات على إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة في الكونغرس، ووصفت الأمر بأنه دنيء وينم عن "انعدام للحس الوطني".

ولفتت هاريس، في بيان حاد اللهجة على نحو غير اعتيادي أصدرته المرشحة الديموقراطية للرئاسة، الى أننا "أدين إحراق العلم الأميركي. ذاك العلم هو رمز لمثلنا العليا"، وأضافت "لا ينبغي أبدا تدنيسه بهذه الطريقة".

وقالت إن "تظاهرة الأربعاء تخلّلتها أعمال دنيئة لمحتجين منعدمي الحس الوطني وخطابات خطيرة مدفوعة بالكراهية".

وأصدر مسؤولون ديموقراطيون رفيعو المستوى بيانات مماثلة، في حين يسعى جمهوريون لتصوير الحزب المنافس لهم على أنه مؤيد لحركة حماس.

وكان آلاف المتظاهرين المحتجين على الحرب الدائرة في غزة قد شاركوا في تحرّك قرب مقر الكونغرس الأربعاء بالتزامن مع خطاب ألقاه نتانياهو في الهيئة.

وتجمّع عدد من المحتجين أمام محطة للقطارات قرب الكابيتول حيث رشوا الطلاء على نصب وأحرقوا دمية تجسّد نتانياهو كما أضرموا النار في علم أميركي، وذلك في ختام تحرّك كان قد جرى بغالبيته في أجواء سلمية.