محافظ الغربية يحذر السائقين: لن أسمح بأي زيادة على التعريفة الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

طمأن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المواطنين بالمحافظة بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية بالتنسيق مع إدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في المواقف، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

جاء ذلك خلال قيامه بحملة مرورية مفاجئة على بعض مواقف النقل بطنطا بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكد من التزام أصحاب محطات الوقود بالمحافظة ومستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، وإعلان تلك الأسعار للمواطنين، ومنع التلاعب في المواد البترولية، ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء.

حرص الجندي خلال جولته على الحديث مع عدد من السائقين والركاب المترددين على المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة أو استغلال المواطنين.

وجه المحافظ توجيهات للسائقين بعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة، مؤكدًا تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، بجولة داخل مجمع مواقف المحلة الكبرى للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، موجهًا مدير الموقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (01550502836 و 01550502837 و 01550502834) أو عبر غرفة عمليات المرور 0403454599، غرفة عمليات المحافظة 0403341233، إدارة المواقف 01006966983.