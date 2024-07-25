رئيس حي بولاق يشن حملات لرفع الإشغالات والتصدي للتعدي على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

شنت المهندسه أمل فوزي رئيس حي بولاق أبو العلا، و محمد العريان سكرتير الحي، حملات رفع الإشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي للتعدي على أملاك الدوله وإعاده المكان لمثلث ماسبيرو والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث جاري المتابعه المستمرة إلى جانب الارتقاء بمنظومة النظافة الخاصة وتدوير المخلفات للنظافة بالمنطقة الغربية، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك وبالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي بالحي وشركة "الارتقاء للنظافة بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة كنس، بشارع الجلاء، كورنيش النيل، وتجريد مدخل الكورنيش من السكة التجارية، وغسل أعمدة، كوبري الجلاء، وجاري استكمال القطاعات الآخرى.