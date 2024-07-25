القبض على رجل في فرنسا على خلفية الاشتباه في التخطيط لأعمال عنف

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ)

احتجزت الشرطة الفرنسية رجلا للاشتباه في الإرهاب قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حسبما ذكر مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس.

وكان الشاب /18 عاما/ على تواصل مع رجل آخر تم احتجازه بالفعل أمس الأول الثلاثاء. وذكر مكتب الادعاء أنه يشتبه أن الرجلين يخططان لتنفيذ "أعمال عنف."

وبحسب تقارير إعلامية محلية كانا يخططان لتنفيذ هجوم أثناء الألعاب الأولمبية، إلا أن مكتب المدعي العام لم يعلق على هذه التقارير.

وما زالت السلطات تحقق في مدى تقدم الخطط.

وتنطلق الألعاب الأولمبية غدا الجمعة فيما تقام مراسم الافتتاح خارج ملعب لأول مرة، حيث سيظهر الرياضيون في موكب على متن قوارب في نهر السين ومن المتوقع أن يشاهدهم مئات الآلاف على ضفتي النهر. وتستمر دورة الألعاب حتى 11 أغسطس.

وهناك تواجد أمني مكثف في المدينة حيث ينتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة الفرنسية والجيش للعمل على حماية 10500 رياضي من أكثر من 200 دولة.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص، فيما يتعلق بتهديدات إرهابية، ضد دورة الألعاب الأولمبية في باريس.