إعلام عبري: إسرائيل تطالب حماس بأسماء الأسرى الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن إسرائيل تطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقائمة بأسماء الأسرى الأحياء قبل إبرام صفقة تبادل.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل سلمت الوسطاء مؤخرا قائمة بأسماء محتجزين تصنف حالاتهم إنسانية.

كان استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية، قال إن 55 % من الإسرائيليين يعتقدون أن خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الكونجرس لم يغير شيئا في الوضع بإسرائيل.

وأضاف الاستطلاع أن 47 % من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو ألقى خطابه لغايات سياسية وأسرية وشخصية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نتوقع أن يكون التركيز في اجتماع بايدن ونتنياهو على مفاوضات وقف إطلاق النار لإعادة الأسرى.

وأضافت الخارجية، أن اجتماع بايدن ونتنياهو سيشمل قضايا المساعدات لغزة والتهديد من إيران والاستقرار في المنطقة، موضحة أن بايدن سيركز على الحاجة إلى إتمام هذه الصفقة وحل الخلافات النهائية والتوصل إلى اتفاق.

وتابعت الخارجية، أن إسرائيل واصلت التزامها بالسعي لوقف إطلاق النار والانضمام إلى المفاوضات مع واشنطن ومصر وقطر.