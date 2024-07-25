اعتداءات واعتقالات في وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة في حيفا

شاركت مجموعة من النشطاء في وقفة احتجاجية بساحة الأسير في مدينة حيفا ضد الحرب على غزة والعدوان على الضفة. واعتدت الشرطة الاسرائيلية على عدد من المتظاهرين واعتقلت 5 منهم.
ورفع المحتجون في الوقفة شعارات تطالب بوقف الحرب والانتقام من الأهالي في غزة والضفة والقدس ومناطق الـ48، كما رفعوا صورا لجثامين أطفال قتلوا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وجاءت الوقفة بدعوة حراكات ومجموعات شبابية في مناطق الـ48، وضمن سلسلة من الوقفات التي نظمت رفضا للحرب على غزة والعدوان على الضفة.
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