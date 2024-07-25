غوتيريش: البشرية ضحية وباء من الحرارة الشديدة ويجب اتخاذ اجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر

حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، من أن "البشرية ضحية وباء من الحرارة الشديدة"، داعيا الى "اتخاذ اجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي".

ولفت غوتيريش، الى أنه "إذا كان ثمة أمر يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا نشعر جميعا بمزيد من الحر. مليارات الاشخاص يواجهون وباء من الحرارة الشديدة، ويعانون موجات حر أكثر فتكا مع درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية"، موجها "نداء الى التحرك ضد الحرارة الشديدة".

وحضّ قادة دول العالم على "الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأضاف "ينصب تركيزنا حاليا على تأثير الحرارة الشديدة. لكن دعونا لا ننسى أن هناك العديد من الأعراض المدمّرة الأخرى لأزمة المناخ: الأعاصير الأكثر ضراوة. الفيضانات. الجفاف. حرائق الغابات. ارتفاع منسوب مياه البحر. والقائمة تطول".

وشدد على أنه "من أجل التصدي لكل هذه الأعراض علينا أن نكافح السبب الجذري الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة: تكمن المشكلة الأساسية في الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وأشار إلى "تقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية الخميس، حذّر من أن أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة العالمية - أي 2,4 مليار شخص - معرضون الآن لخطر كبير من جراء الحرارة الشديدة".