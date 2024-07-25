اعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن سيبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الحاجة للتوصل الى وقف لإطلاق النار "قريبا" في غزة، وذلك في وقت يلتقي الجانبان لمناقشة تطورات الحرب مع حماس في القطاع الفلسطيني.
واوضح المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي في تصريح للصحافيين، "نعتقد أننا نستطيع التوصل الى اتفاق، لكن هذا الامر سيتطلب، كما دائما، بعض القيادة، بعض التسوية وجهدا لتحقيق ذلك. سيكرر الرئيس لرئيس الوزراء نتانياهو حاجتنا الى بلوغ ذلك، وحاجتنا الى بلوغه قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض: بايدن سيؤكد لنتانياهو الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "قريبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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