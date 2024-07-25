وزارة الزراعة أكدت مطابقة قطاع الدواجن لمعايير سلامة الغذاء

أكدت وزارة الزراعة، في توضيح حول بعض النقاط بشأن قطاع الدواجن في لبنان، أن "جهودها على تعزيز سلامة الغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين وسمعة المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية".

ولفتت الوزرارة، الى أن "قطاع الدواجن يخضع للقرارات التنظيمية المتعلقة بالتسجيل الصحي والشروط المطلوبة لإنشاء وتشغيل المنشآت لضمان منتجات سليمة وخالية من الملوثات".

وأشارت الى أن "الوزارة نظمت دورات تدريبية للعاملين في قطاع الدواجن، شملت كيفية الحفاظ على سلامة المنتج من المزرعة إلى المستهلك".

وأشادت بـ"قطاع تربية الدواجن في لبنان، الذي أصبح استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني. يتم تصدير بيض الأكل الفائض إلى العديد من الدول بعد إخضاعه للفحوصات اللازمة، دون أي مشاكل أو رفض".

وشدد على "استمرارها في التعاون والتنسيق مع النقابات المعنية للحفاظ على هذا القطاع".