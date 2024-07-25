"النشرة": دهم منازل في حي الشراونة وتوقيف مطلوب

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "دورية من القوة الضاربة داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات حي الشراونة في بعلبك وعملت على تفتيش منازل مطلوبين وتمكنت من توقيف ح.ح.ج. ونقل الى احد المراكز الامنية للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

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