شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: إحباط خطط روسية لإضرام النار في بولندا ودول البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

اتهامات بالخيانة

الدمام - شريف احمد - قال جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم الخميس، إنه أحبط هجمات روسية مخططة لإضرام النار عمدا على مراكز التسوق وغيرها من منافذ التجزئة في بولندا ودول البلطيق ودخل حدودها.وقال جهاز المخابرات إن مجموعة من 19 شخصا احتجزوا في 37 مداهمة في أربع مناطق أوكرانية، فيما صادر الضباط جوازات ورخص قيادة مزورة.وأكدت الشرطة الأوكرانية أيضا عمليات الاعتقال، قائلة إنه جرى القبض على قائد العملية في منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب البلاد.وأفادت المزاعم بأنه جرى الطلب من المشتبه فيهم تصوير الحرائق وإرسال مقاطع الفيديو لجهاز المخابرات المحلي (أف إس بي)، ويواجهون الآن عقوبات محتملة بالسجن المؤبد بناء على اتهامات بتزوير وثائق والخيانة.من ناحية أخرى، تم العثور، اليوم الخميس أيضا، على حطام طائرات مسيرة روسية في رومانيا، بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.وقالت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أوديبيسكو، في منشور على تطبيق التواصل الاجتماعي (إكس) إن السلطات أبلغت الشركاء في حلف شمال الأطلسي بوقوع الحطام، الذي تم العثور عليه بالقرب من قرية بلاورو الحدودية.يذكر أن حطام طائرات مسيرة روسية قد سقطت في مناطق مجاورة عدة مرات العام الماضي عقب شن هجمات على موانئ أوكرانية.