شكرا لقرائتكم خبر عن "عقاب ضد المناهضين".. روسيا تعتزم تقييد الوصول إلى يوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

طلقة تحذيرية

الدمام - شريف احمد - تعتزم السلطات الروسية تقييد الوصول إلى منصة المقاطع المصورة الشهيرة (يوتيوب) في خطوة ترمي إلى عقاب إدارة الشركة على كونها "مناهضة لروسيا"، حسبما ذكر نائب برلماني اليوم الخميس.وكتب ألكسندر هينشتاين، عضو مجلس الدوما الروسي، عبر تطبيق تليجرام: "ستنخفض سرعة التنزيلات من يوتيوب على الحواسيب المكتبية بنسبة 40 % بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وستنخفض بنسبة 70 % بحلول نهاية الأسبوع المقبل".وقال هينشتاين، الذي يرأس لجنة سياسة المعلومات في البرلمان الروسي إن هذه الخطوة لا تهدف إلى تقييد المستخدمين في روسيا، لكنها ضد إدارة الشركة التي قال إنها "ما زالت تعتقد أنها يمكن أن تنتهك تشريعاتنا وتتجاهلها والإفلات من العقاب".وأوضح أن يوتيوب تنتهج سياسة مناهضة لروسيا، مشيرًا إلى حذف حسابات خاصة بمدونين روس ومواد إعلامية عبر الموقع تنسخ رسائل الكرملين عن حربه في أوكرانيا.وهدد هينشتاين بأن إبطاء يوتيوب على الحواسيب المكتبية مجرد طلقة تحذيرية مبدئية وإذا لم تمتثل يوتيوب، سيتم اعتبارها غير مرغوب بها في روسيا.