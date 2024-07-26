السلطات التركية: تركيا تعترض زورقا مسيرا في البحر الأسود

أعلنت السلطات التركية، أن "البحرية التركية اعترضت زورقا مسيرا في البحر الأسود قبالة اسطنبول"، لافتةً الى أنه "يُعتقد أن المركب الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار وعرضه مترا واحدا وصل من شمال البحر الأسود وقامت فرق من سلاح البحرية التركي بتأمينه".

وفتح مكتب الادعاء العام تحقيقا في الواقعة.

وذكرت قناة "إن تي في" الإخبارية التركية أن "الزورق احتوى على متفجرات قالت إنها قد تكون تابعة لأوكرانيا".

ولم تؤكد السلطات التركية وجود متفجرات ولا مصدر الزورق. وفي كانون الثاني، وقّعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تركيا وبلغاريا ورومانيا اتفاقا حول نزع الألغام من البحر الأسود خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.