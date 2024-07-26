الدفاع الهولندية: كييف تتسلم قبل نهاية الصيف دبابات "ليوبارد 2" من الدنمارك وهولندا

أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، أن "14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، وعدت بها الدنمارك وهولندا العام الفائت، ستسلم لأوكرانيا قبل نهاية الصيف".

ولفت بريكلمانس، الى أن "كييف تحتاج في شكل ملح الى مزيد من الدعم العسكري، في ضوء المعارك العنيفة في ساحة المعركة"، مضيفاً "هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية".

وأردف "آخر دبابتين من طراز ليوبارد خضعتا بالأمس لاختبار التحقق".

واعلنت الدنمارك وهولندا العام الفائت أنها "اشترت هذه المعدات العسكرية بـ165 مليون يورو". وذكرت الحكومة الهولندية إنه تم "في الأشهر الأخيرة تجديدها واختبارها".