اعلنت القيادة الوسطى الأميركية بانها خلال 24 ساعة طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم. واشارت القيادة الوسطى الأميركية الى ان المسيرة الحوثية مثلت تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا خلال 24 ساعة طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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