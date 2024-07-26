رازي الحاج: ورقة المعارضة اسقطت ورقة التين التي كان يختبئ خلفها "الثنائي" بحجة الحوار

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الى ان تداعيات الحرب كارثية على لبنان على كل الصعد إضافة، إلى كلفة ارتفاع الأسعار ولبنان كلّه مخطوف من قبل حزب الله.
واوضح الحاج في حديث تلفزيوني، بان ورقة المعارضة هي خارطة طريق احترمت الدستور وفتحت الباب للتشاور بين القوى لكنها رُفضت، وقد أسقطنا ورقة التين التي كان يختبئ خلفها "الثنائي" بحجة الحوار.
وشدد على انه لن نسمح بتغيير وجه النظام اللبناني، وأي مرشح للممانعة معزول دولياً والفريق الآخر لا يريد الحوار ولا يريد التفاهم.
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