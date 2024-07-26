امين سلام: المرشح الرئاسي القادر على إحداث خرق كبير للبنان في المرحلة المقبلة هو سليمان فرنجية

اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى اننا قمنا بإدارة أزمة ولم نستطع إعادة وضع لبنان على رأس قائمة البلدان في العالم، والدولة الفاسدة العميقة دمّرت لبنان وأذلّت شعبه.

ولفت سلام في حديث تلفزيوني، الى اننا فشلنا في بناء الدولة والجيش القوي، وأنا مع قرار حزب الله بالدفاع عن لبنان. وشدد على ان المرشح الرئاسي القادر على إحداث خرق كبير للبنان في المرحلة المقبلة هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

واردف "الدولة عملت ضدي في ملف شركات التأمين، وهناك شركاء في الموضوع من قِبل المنزعجين مني لأني أعمل من دون قيود، و"قطع الراس جايي" في ملف شركات التأمين، ولم أترك رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، لكن بهاء أيضاً هو ابن رفيق الحريري ويريد أن يساعد.

ولفت الى ان الكهرباء أصبحت مأساة البلد، وفوجئتُ بالعرض القطري وقالوا لي في الدوحة "حدا بيترجّى حدا تا يساعدو؟". واكد بان دعم سعر الخبز مستمر حتى شهر تشرين الأول.