القوات الأمريكي تدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - دمرت القوات الأمريكية، الخميس، منصة لإطلاق الطائرات المسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في مناطق سيطرتها باليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منصة إطلاق طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "تقرر أن هذه المنصة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة وأكثر أمنا".

منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، صاروخين معدين للإطلاق تابعين لـ "أنصار الله" في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وأعلن الحوثي، في 11 يوليو الجاري، مقتل 57 شخصا وإصابة 87 آخرين جراء 570 غارة وقصفا بحريا نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء عملياتهما العسكرية ضد الجماعة ردا على هجمات الأخيرة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.