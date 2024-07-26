كامالا هاريس تعلن استعدادها لعقد مناظرة مع ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - اعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، (الخميس)، استعدادها لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر .

وقالت هاريس للصحافيين: «أنا مستعدة، فلنفعلها».

وكانت شبكة «فوكس نيوز» قد اقترحت في وقت سابق إجراء مناظرة بين ترمب وهاريس في 17 سبتمبر .

بعدما أمضت سنوات في ظل الرئيس الأميركي جو بايدن، باتت هاريس في مقدمة الساحة السياسية الأميركية، وأمامها أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، لتفرض نهجها الخاص في مواجهة دونالد ترمب المتسلح بدعم واسع من حزبه.

وتواجه المرأة الخمسينية التي حلت مكان الرئيس الديمقراطي بعد انسحابه المفاجئ من السباق، معادلة حساسة جداً.



وكان أمام ترمب، الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض منذ عام 2022، أشهر طويلة لتشكيل فريق حملته الذي يقود عملية منظمة على غرار مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي.

في المقابل، أمام كامالا هاريس أقل من 4 أشهر لتطوير صورتها بوصفها مرشحة، وتحسين صورة الديمقراطيين التي تراجعت مع جو بايدن في استطلاعات الرأي.

ترمب متفوق على هاريس

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» و«سيينا كوليدج» لناخبين مسجلين أن ترمب متفوق على هاريس نائبة الرئيس بواقع 48 في المائة مقابل 46 في المائة.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه، اليوم (الخميس)، وأُجري بين يومي 22 و24 يوليو (تموز) 3.3 نقطة مئوية وشارك فيه 1142 ناخباً مسجلاً.