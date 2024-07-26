اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ووقوع اشتباكات

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت مدينة جنين وأطراف مخيمها، فجر اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو، لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، واعتقلت 3 مواطنين على الأقل وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية اقتحمت المدينة من العديد من المحاور، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش واعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات متفرقة في العديد من الأحياء، أطلق خلالها الجنود الرصاص والقنابل الصوتية والغازية.



انتشار قناصة قوات الاحتلال الصهيونية فوق بنايات الفلسطينيين والاعتداء عليهم



كما لفتت المصادر إلى أن أطراف المدينة شهدت حشودات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كافة، مضيفة أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية حلّقت في سماء المدينة والمخيم، بينما انتشر عدد من القناصة على أسطح عدة بنايات.

وتخلل عمليات الاقتحام الاسرائيلية الاعتداء على مواطنين واحتجازهم وتحطيم محتويات منازل وواجهات متاجر، منها تحطيم وتكسير مكتبة الشيخ ثائر علاونة.

ونقلت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال عددا من الشباب، لميتم التعرف على هوية بعضهم ولكن ما توصلت له المصادر هو اعتقال كلا من: المواطن محمود أبو الفهد، وانس قعقور، من واد عز الدين، ومحمود جرار، من جبل أبو ظهير.