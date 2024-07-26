مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب يجد صعوبة في تجاهل الفساد بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الدول الغربية تواصل تزويد حكومة كييف بالأسلحة، لكن من الصعب عليها تجاهل عامل الفساد المستشري في أوكرانيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال:"إنهم يضخون الأسلحة باستمرار إلى نظام أوكرانيا، وإن كان ذلك مصحوبًا بمشاكل ونكسات خطيرة، وأصبح من الصعب بشكل متزايد تجاهل الفساد المستشري الذي يصاحب هذه الإمدادات".

وأضاف فاسيلي: "وبالتالي، فإن تقرير المفتش العام للبنتاجون يظهر أن الجيش الأميركي فشل في التحقق من حسابات المقاولين التي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليون دولار فيما يتصل بعقود لمساعدة أوكرانيا، وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن البنتاجون رفع أكثر من 50 قضية جنائية بسبب الانتهاكات أثناء توريد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة:"إن هذه الحقائق التي نتحدث عنها كانت مجرد غيض من فيض".

وتابع الدبلوماسي الروسي:" أن المحسنين الغربيين المزعومين، إلى جانب زمرة زيلينسكي المترسخة في السلطة، يواصلون استنزاف أوكرانيا حتى الجفاف، وكما ذكرت وسائل الإعلام مؤخرًا، فقد باعت الشركات الأجنبية بالفعل أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في أوكرانيا، وما يتم تنفيذه في البلاد الآن هو في الأساس سياسة استعمارية بسيطة".