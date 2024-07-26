استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية شرق غزة.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو، استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في غارة لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت شارع الصحابة شرقي مدينة غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أكدت مصادر صحية استشهاد المواطنين الثلاثة إثر استهداف منزل لعائلة البنا في عمارة الصحابة في شارع الصحابة شرق مدينة غزة.



الاحتلال يقصف شقة وينسف مبان سكنية وسقوط أطفال ونساء



كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

ونسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وكانت استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل في بني سهيلا



كما تمكن مواطنون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.