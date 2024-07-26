أعلن البيت الأبيض أنّ "الرّئيس الأميركي جو بايدن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، وناقشا بالتّفصيل التطوّرات في غزة، المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النّار، واتفاق إطلاق سراح الأسرى".
وأشار في بيان، إلى أنّ "بايدن أعرب عن الحاجة إلى سدّ الفجوات المتبقّية، إنجاز الصّفقة في أقرب وقت ممكن، وإعادة الأسرى إلى ديارهم، والتّوصّل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة"، لافتًا إلى أنّ "بايدن أثار أيضًا الأزمة الإنسانيّة في غزة، والحاجة إلى إزالة أي عقبات أمام تدفّق المساعدات واستعادة الخدمات الأساسيّة للمحتاجين، والأهميّة الحاسمة لحماية أرواح المدنيّين أثناء العمليّات العسكريّة".
وأوضح البيت الأبيض أنّ "بايدن أكّد مجدّدًا التزام الولايات المتحدة الأميركية الصّارم بأمن إسرائيل ضدّ جميع التّهديدات من إيران ووكلائها، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله" والحوثيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن التقى نتانياهو: هناك حاجة لإعادة الأسرى إلى ديارهم والتوصل لنهاية دائمة للحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.