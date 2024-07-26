بايدن التقى نتانياهو: هناك حاجة لإعادة الأسرى إلى ديارهم والتوصل لنهاية دائمة للحرب بغزة

أعلن ​البيت الأبيض​ أنّ "الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في البيت الأبيض، وناقشا بالتّفصيل التطوّرات في ​غزة​، المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النّار، واتفاق إطلاق سراح الأسرى".

وأشار في بيان، إلى أنّ "بايدن أعرب عن الحاجة إلى سدّ الفجوات المتبقّية، إنجاز الصّفقة في أقرب وقت ممكن، وإعادة الأسرى إلى ديارهم، والتّوصّل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة"، لافتًا إلى أنّ "بايدن أثار أيضًا الأزمة الإنسانيّة في غزة، والحاجة إلى إزالة أي عقبات أمام تدفّق المساعدات واستعادة الخدمات الأساسيّة للمحتاجين، والأهميّة الحاسمة لحماية أرواح المدنيّين أثناء العمليّات العسكريّة".

وأوضح البيت الأبيض أنّ "بايدن أكّد مجدّدًا التزام ​الولايات المتحدة الأميركية​ الصّارم بأمن إسرائيل ضدّ جميع التّهديدات من إيران ووكلائها، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله" والحوثيّين".