مواصلة جهود السيطرة على حريق غابات في كاليفورنيا ونحو 3500 شخص غادروا منازلهم

واصلت فرق الإطفاء في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركيّة جهودها للسّيطرة على حريق غابات يتمدّد سريعًا.

وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أنّ فرق الإطفاء نشرت أكثر من 1150 عنصرًا لمكافحة الحريق، الّذي لم تتمّ السّيطرة عليه إلّا بنسبة ثلاثة بالمئة. وذكرت أنّ حتّى السّاعة 12,00 بالتوقيت المحلّي (19,00 ت غ) من يوم أمس الخميس، كان الحريق قد اجتاح 28930 هكتارًا.

بدوره، أعلن حاكم الولاية غافين نيوسوم، أنّ أكثر من 3500 شخص أخلوا ديارهم في المنطقة.

وكان قد اندلع حريق "بارك فاير" مساء الأربعاء، في اليوم الأخير من موجة حرّ ضربت المنطقة. والخميس أصدرت الأرصاد الجويّة الوطنيّة تحذيرًا من تفاقم خطر الحرائق بسبب الأحوال المناخيّة، لا سيّما هبوب الرّياح وانخفاض الرّطوبة.