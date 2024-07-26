واصلت فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة جهودها للسّيطرة على حريق غابات يتمدّد سريعًا.
وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أنّ فرق الإطفاء نشرت أكثر من 1150 عنصرًا لمكافحة الحريق، الّذي لم تتمّ السّيطرة عليه إلّا بنسبة ثلاثة بالمئة. وذكرت أنّ حتّى السّاعة 12,00 بالتوقيت المحلّي (19,00 ت غ) من يوم أمس الخميس، كان الحريق قد اجتاح 28930 هكتارًا.
بدوره، أعلن حاكم الولاية غافين نيوسوم، أنّ أكثر من 3500 شخص أخلوا ديارهم في المنطقة.
وكان قد اندلع حريق "بارك فاير" مساء الأربعاء، في اليوم الأخير من موجة حرّ ضربت المنطقة. والخميس أصدرت الأرصاد الجويّة الوطنيّة تحذيرًا من تفاقم خطر الحرائق بسبب الأحوال المناخيّة، لا سيّما هبوب الرّياح وانخفاض الرّطوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواصلة جهود السيطرة على حريق غابات في كاليفورنيا ونحو 3500 شخص غادروا منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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