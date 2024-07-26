إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عقب اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، ولاحقت مركبة وأطلقت الرصاص صوبها، مما أدى إلى إصابة شابين من بلدة عزون، جرى نقلهما إلى المستشفى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينينة إن إصابتين برصاص الاحتلال، إحداهما خطيرة والأخرى طفيفة، وصلتا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي الشرقي للمدينة بالبوابة الحديدية، ومنعت تنقل الفلسطنيين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

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