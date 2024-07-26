الأمم المتحدة تطلق دعوة عالمية لمواجهة عواقب ارتفاع درجات الحرارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الأمم المتحدة دعوة عالمية للعمل من أجل الحد من عواقب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية شهدت تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية, وفقا لبيانات صادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

ونبه غوتيريش إلى أن درجات الحرارة القصوى أصبحت الآن قضية عالمية مستمرة وليست حوادث معزولة، وقد أدت موجة الحر إلى عواقب وخيمة.

وقال الأمين العام إن الحرارة الشديدة تمزق الاقتصادات وتوسع عدم المساواة وتقوض أهـداف التنمية المستدامة, مضيفا أن الأرض تصبح أكثر سخونة وخطورة على الجميع, في كل مكان.

وأشار إلى أن الحرارة الشديدة تتفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية, حيث تقدر الوفيات المرتبطة بالحرارة بنحو نصف مليون سنويا, وهو ما يتجاوز بكثير تأثير الأعاصير المدارية.

وتركز دعوة الأمين العام العالمية بشأن الحرارة الشديدة على أربعة مجالات رئيسية هي: حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا, وتعزيز سلامة العمال ضد المخاطر المرتبطة بالحرارة, وتعزيز القدرة على الصمود من خلال خطط العمل المتعلقة بالحرارة القائمة على البيانات, والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية عن طريق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة .

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