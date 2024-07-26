إسرائيل تعمق التوغل جنوب غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد، وكالات)

عمقت القوات الإسرائيلية، أمس، توغلها في بعض البلدات على الجانب الشرقي من خان يونس جنوب قطاع غزة كما دفعت بدبابات لوسط مدينة رفح وتسببت الضربات الجوية والقصف في مقتل 30 فلسطينياً على الأقل على مدى اليوم المنقضي.

وتركز القتال في الأيام القليلة الماضية حول بلدات بني سهيلا والزنة والقرارة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن القوات استعادت أمس الأول جثث خمسة قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر، وهي جثث كانت محتجزة في القطاع منذ ذلك الحين.

وفي وقت لاحق أمس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن ضربات الجيش الإسرائيلي على مناطق في شرق خان يونس قتلت 14 شخصاً مما رفع حصيلة القتلى في القطاع خلال 24 ساعة إلى 30 إضافة إلى إصابة 146.

وقال سكان ومسعفون: إن القصف الإسرائيلي اشتد في عدة مناطق في رفح، فيما نفذت دبابات عمليات في شمال وغرب ووسط المدينة.

في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي، أمس، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن رهائن أصبحت في مراحلها الختامية.

وأشار إلى أن نشاطاً كبيراً سنشهده في الأسبوع المقبل نحو التوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مضيفاً أن الاتفاق «ليس ممكناً فحسب، بل هو أساسي وضروري».

وفي كلمة ألقاها أمام الكونجرس الأميركي، أمس، استجدى رئيس الوزراء الإسرائيلي المشرّعين الأميركيين من أجل مزيد من الأسلحة لإسرائيل في أقرب وقت، وحمل الخطاب العديد من الرسائل، حيث عرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة، دون أن يذكر صراحة «وقف إطلاق النار في القطاع».

وتغيب حوالي نصف الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونجرس، وفقاً لإحصاء أجراه موقع أكسيوس، احتجاجاً على إدارة نتنياهو للحرب في غزة.

ومن بين المقاطعين، الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي، والزعيم السابق للأغلبية في مجلس النواب جيم كليبورن، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وأوضح موقع «أكسيوس» أن حوالي 100 من الديمقراطيين في مجلس النواب و28 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كانوا حاضرين خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما يعني أن نحو نصف كلا الفئتين كانوا غائبين.