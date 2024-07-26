الخارجية الروسية: الغرب يعيق روسيا من تسليم الأغذية والأسمدة إلى الدول المحتاجة

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إن الدول الغربية تحاول منع روسيا من تسليم الأغذية والأسمدة التابعة لها إلى الدول المحتاجة بسبب سياسات العقوبات والحمائية التي تنتهجها.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بانكين في اجتماع وزراء مجموعة العشرين للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر في ريو دي جانيرو:"إن الأرقام التي ذكرتها وكالات الأمم المتحدة بشأن الجوع وسوء التغذية مروعة وصادمة، وخاصة بالنسبة لنحو 50 مليون شخص، في المقام الأول في منطقة الساحل وقطاع غزة وأفغانستان واليمن وسوريا، الذين هم على شفا المجاعة، ويظل الوضع في غزة الأكثر خطورة، حيث يعاني سكانها بالكامل تقريبا من سوء التغذية".

وأضاف بانكين:"يتعين علينا أن نلاحظ أنه على هذه الخلفية، لا يزال الغرب يواصل حملته التضليلية ويشدد من قبضته على إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا إلى البلدان النامية المحتاجة، في حين يسعى إلى إخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الاتجاهات السلبية، وهي أخطاؤه المالية والاقتصادية والطاقة وسوء تقديراته".

روسيا تحاول التزامها بتعاقدتها في ظل التعنت الغربي

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي:"العقوبات المتفشية والحمائية والتدخل الغربي في سلاسل التوريد لا تؤدي إلا إلى زيادة التشوهات في الأسواق وتقلب الأسعار"، مضيفًا أن روسيا تواصل الوفاء، بشكل مسؤول وبحسن نية، بالتزاماتها التعاقدية لتصدير الغذاء والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية.

وأضاف نائب الوزير الروسي:"أن العوائق غير المشروعة التي يفرضها الغرب على الاقتصاديين الروس من القيود التجارية، ومنع وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وحظر التأمين والمعاملات المالية، تعوق الأمن الغذائي العالمي وتبطئ التقدم نحو التنمية المستدامة".

وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الحالي قال في وقت سابق إن روسيا تعمل كجهة مانحة مسؤولة وموثوقة، حيث تتبرع في إطار مبادرة رئاسية بعشرات الآلاف من الأطنان من الأسمدة الروسية (التي تم ضبطها في الموانئ الأوروبية) والحبوب لعدد كبير من الدول الأفريقية، بما في ذلك بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي، وقال:"نحن نبحث بنشاط عن طرق بديلة لتوريد المنتجات الغذائية الروسية إلى أفقر البلدان".