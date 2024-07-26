طقس شديد الحرارة وتوقعات بهطول أمطال على تلك المناطق في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد طقس المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 20 محرم 1446هـ/ 26 يوليو 2024، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقيةة، بجانب استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة نجران .

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر.

درجات الحرارة اليوم 20 محرم-26 يوليو

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن ومحافظات السعودية اليوم..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 41 والصغرى 33.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 41 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 47 والصغرى 32.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في أبها العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في حائل العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 26 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 40 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 39 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 44 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 36 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 31 والصغرى 21.