- 1/2
- 2/2
زار راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام يوم امس يرافقه الأرشمندريت ارمياء عزام الوكيل العام والأرشمندريت بورفيريوس إبراهيم والشماس سلوان الخوري بحضور رئيس ديوان المدير العام العميد جهاد أبو مراد وذلك . وقد جرى التباحث بالاوضاع العامة المحلية.
كما زار الصوري المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وقد جرى التباحث في المستجدات المحلية بالإضافة إلى أوضاع منطقة البقاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصوري التقى اللواء عثمان وبحث مع البيسري في الاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.