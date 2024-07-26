الصوري التقى اللواء عثمان وبحث مع البيسري في الاوضاع العامة

زار راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام يوم امس يرافقه الأرشمندريت ارمياء عزام الوكيل العام والأرشمندريت بورفيريوس إبراهيم والشماس سلوان الخوري بحضور رئيس ديوان المدير العام العميد جهاد أبو مراد وذلك . وقد جرى التباحث بالاوضاع العامة المحلية.

كما زار الصوري المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وقد جرى التباحث في المستجدات المحلية بالإضافة إلى أوضاع منطقة البقاع.