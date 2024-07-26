"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق المنطقة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "الحذر الشّديد لا يزال يلفّ المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج الماري في قضاء حاصبيا، بعد يوم من التّراشق المدفعي والصّاروخي العنيف والمتبادل بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا، امتدادًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع وإقليم التفاح".

وأشار إلى أنّ "في ظلّ هذه الأجواء، كثّف الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي خلال اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، طلعاته الاستكشافيّة فوق المنطقة على علو متوسّط".