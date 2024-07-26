كنعان: لنحسم الوضع وننتخب رئيساً للجمهورية وإلا سندفع الثمن الأغلى

رأى النائب إبراهيم كنعان، أن "العناوين الأساسية من الاستحقاق الرئاسي إلى الوضع الإقتصادي والحرب في المنطقة، طرحت في اللقاء والغداء في الديمان، تبعها الموقف من الصرح الماروني الروحي والوطني الجامع، لأن لبنان مهدد بدوره وحضوره وكيانه، ما لم نحسم أمرنا ونبادر لبنانياً، لأن العالم مشغول بتطوراته وانتخاباته من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

ولفت كنعان، الى أن "الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لا تنتظر انتهاء العالم من حلّ مشكلاته، لذا علينا أن نحسم الوضع قبل فوات الأوان وننتخب رئيساً للجمهورية ونشكل حكومة إصلاحية، فهذه مسائل أساسية، وإلا سندفع الثمن الأغلى".

ولفت الى "مسؤولية مشتركة مسيحية- إسلامية، ودينامية مطلوبة مع لبنان وليست ضد أحد، فبينما مصير المنطقة والعالم يتقرر، هل يجوز أن يبقى لبنان خارج طاولة القرار، لأنه من دون رئيس ومن دون رأس، ومن دون مؤسسات فاعلة، فيصبح ملحقاً لا سيد قراره، وتأتي التسويات على حسابه؟".