جريحان في حادث سير في محلة الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين نتيجة تصادم بين سيارتين في محلة الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي، ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة.

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