ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل تثبيتها رسمياً مرشحة الحزب الديمقراطي

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أنّ ترامب يرفض في الوقت الراهن تحديد أيّ جدول زمني لمناظرة منافسته الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس لأنّها لم تحصل رسمياً بعد على ترشيح الحزب الديمقراطي.

واكد المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ في بيان "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديمقراطيون رسمياً مرشّحهم، وسيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".

وأضاف "نظراً للفوضى السياسية المستمرّة" الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس فإنّ الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر "غير مناسب".

وتابع البيان "هناك شعور قوي لدى العديد من أعضاء الحزب الديموقراطي - وبخاصة باراك حسين أوباما - بأنّ كامالا هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصاً أفضل".

وسارعت هاريس إلى الردّ على هذا التصريح، مستخدمة أسلوب الاستهزاء.